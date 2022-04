Vilken TV-kombination bör jag välja

Kommer under 2022-tidigt 2023 köpa 2 st tv-apparater. Den ena blir en The Frame 2022 55 tums som kommer sitta på väggen i vardagsrummet och användas mest för vardagstittande. Jag vill sedan komplettera detta med en TV som skall användas till Ps5, film och serier i ett TV-rum. Har egentligen inga vansinniga kvalitetskrav på denna TV men tanken är att den skall funka som vår primära hemmabio-skärm under en ganska lång tid framöver och därav vara minst 65 tum.

Det jag funderar över är:

1. Kommer jag känna att TV'n i vardagsrummet är irriterande liten om jag väljer en 75 tums för filmtittande?

2. Kommer jag känna att kvalitén på TV'n i vardagsrummet är dålig om jag väljer en allt för vass för filmtittandet?

3. Kommer jag uppskatta en LG C2 65 tum och dess kvalité mer än att säg ta en TCL 75 tum för samma pris?

4. Är det någon skillnad i driftskvalité om jag väljer en LG C2 65 tum mot ex TCL 75 tum?

5. Får du en annan film/bio känsla om du går upp över 65 tum, känslan när man kollar på dem är att det är lite av en annan grej när den blir så pass stor som 75 och över

Tacksam för input