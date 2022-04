App för återskapande av gamla bilder

Hej

Sorry om jag postar i fel forum, hittade inget annat lämpligt beer on me in that case

Jo jag upptäckte Fotoscanner och tog bilder från väggen och i album och det blev ju riktigt bra eller mja, typ ganska....

Men jag har hört att det finns appar som "gissar" (eller vad det ska kallas, AI?) färger på blekta foton...... svartvita eller nästan svartvita

Kan ni tipsa om några såna?

Tack på förhand

/Lasse