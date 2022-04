Hjälp med att reparera gammal Rollermouse Red!

Hej,

För många år sedan köpte jag en Rollermouse Red från företaget Contour. Efter att ha använt det i några år, bestämde jag mig för att rengöra "staven" man för greppet över, och även göra rent underlaget under själva staven. Under rengöringsförsöket lyckades jag mest konststycket att förstöra elektroniken som kopplar den övriga elektroniken i Rollermouse med den optiska sensorn i staven. Sedan dess har jag inte rört det här exemplaret av Rollermouse, men jag tänkte att det nu kunde vara dags att plocka fram den efter att den fått samla damm i så många år i garderoben. Jag sparade den trots allt med åtanke att en gång försöka få den fixad, antingen på egen hand eller via professionell hjälp. Får jag betala ett proffs för att hen eventuellt skall kunna fixa den så blir det förhoppningsvist billigare än att håva ut pengar för en ny enhet.

Här är två bilder som visar den skadade "elektronikstrippen/flärpen/bandet", och sockeln i vilken den ska införas:

När jag höll på att skriva det här inlägget, så bestämde jag mig för att åter ta en titt på det skadade bandet, och märkte att vad som sannolikt hände för flera år sedan, var att jag böjde de små "silverbitarna" på bandet nedåt. Jag använde nu en pincett för att stryka dem uppåt. Det ser numera ut såhär:

När jag kopplar in Rollermouse Red i datorn, så får jag signal om att enheten är inkopplad och igenkänns. Jag får dock ingen respons när jag rör gummigreppet över staven med den optiska sensorn. Jag antar att det beror på att jag förstört bandet med "silverbitarna". Det är också bökigt att införa bandet i sockeln, och jag vet inte om bandet skall fästas med ett "klick", eller om det bara skall hållas på plats i sockeln genom tryck ovanför. Det är nämligen så att sockeln trycks ned över bandet när man monterar staven, då sockeln ni ser på bilderna egentligen monteras med fästet nedåt.

Jag tänkte att det kanske finns något slags klister man kan köpa för att klistra fast "silverbitarna" på bandet? Finns det något sådant lim? Tror ni att det skulle hjälpa med något i vilket fall som helst?

Hjälp mig gärna med att åter få min gamla trogna ergonomiska följeslagare att åter komma i bruk!

Mvh / seriegubben