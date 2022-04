Solid Build

Intressekoll:

Jag har insett att det är på tok för mycket dator som används för lite.

Chassiet kommer från Fractal Meshyfi C disket och väl ventilerad.

Till Cpu Tog vi en 10700k som springer på friska 3.80Ghz.. om man inte petar på den lite och sätter typ 5Ghz (går som en klocka på 5 Allcore)

Grafikkortet 3070Ti från Gainward

Ram från Kingston Ok latency+3200MT/s RGB

C: är givetvis NVME WD SN750 1tb

D: har vi en Samsung 860 QVO också denna på 1tb.

E: Sata på 1tb från Seagate (Baracuda 7200RPM).

PSU Evga 650GT full modulerad 80plus gold.

ASUS Strix Z490-F Gaming

AOI cooler från Corsair med tillhörande 240mm radiator

Corsair Fan/RGB controller

Gick väl på en 30 CA ny.

Kvitton kan lösas på det mesta.

Förbehåller mig rätten att handplocka ett lägre bud om jag ser en smidigare affär har även ett min pris i huvudet - skambud undanbes

