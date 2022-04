"Säkerhetsprogramvara" - vet tillverkarna att folk kan ha hemmaservrar utan att för den delen driva företag?

Denna tråd är inte avsedd som en diskussion huruvida man skall eller inte skall behöva ha diverse säkerhetsprogram på sin dator/server eller inte ( Antivirus, AntiMalware, etc, etc...). Syftet är endast de licensieringsalternativ som finns.

Använder produkt A, den skall förnyas i dagarna. Eftersom jag kör hemmaserver i olika varianter och operativsystem så letar jag efter en licens som täcker både workstation/klient, smartphones, server och tablets. Jag driver inte företag. Kollat produkt B-C-D men de har inget relevant och hänvisar till corporate/business till minst dubbla priset och skitkomplicerat sätt att räkna licenser (per kärna, per anv, per session... djungelfanskap).

Kan inte hitta licensalternativ som är heltäckande till rimligt pris, tänker mig c:a 20 enheter för c:a 2500 om året. Hittar inget relevant. Varför finns det inga alternativ för de som labbar mycket hemma och har hemmaserver i kombination med diverse privata enheter?

Eller finns det? Tacksam för tips.