Gigabyte Aorus Z690 Pro 5.1-ljud?

Jag gjorde inte hemläxan ordenligt

Det stod "Ljud: Realtek® 7.1 Surround Sound High Definition Audio ALC4080 CODEC" och jag grävde inte djupare än så. När jag väl har monterat hela härligheten och börjar koppla in sakerna upptäcker jag att det bara finns ett(!) 3,5mm audio-jack. Hur kan de skryta med 7.1-ljud, men snåla in på kontakerna för att koppla in det?

OK, det finns en S/PDIF-kontakt så det går att koppla in en extern DAC, men det enda jag kan välja på i Windows Sound Settings är olika upplösningar på två-kanalsljud: 16/24 bitar i 44/48/88/96/192 KHz. Var finns 5.1-ljudet?

Någon annan som gjort samma tabbe som jag och letat fram vilken driver/encoder som behövs? Jag har googlat och hittat en massa folk som gnällt över detta, men ingen som verkar ha en lösning.