Router tappar internetuppkoppling cirka 1 gång/vecka

Skrivet av Bebben:

Senaste gången tog jag faktiskt ut en logg, och följande "höjdpunkter" i den:

Typ 100-tals rader med detta:

Apr 14 01:11:11 kernel: eth2 (Int switch port: 2) (Logical Port: 2) (phyId: a) Link Up at 100 mbps full duplex

Apr 14 01:11:41 kernel: eth2 (Int switch port: 2) (Logical Port: 2) (phyId: a) Link DOWN.

Sen några rader av "wlceventd", med "reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3), rssi:0" - har förstått det att det är när wifi-enhet ansluter eller kopplar från. Det sker väldigt många gånger i några timmar (1000-tals).

Sen några rader av detta, sker typ en gång var 30e minut:

Apr 14 01:34:59 acsd: eth5: selected_chspec is 1009 (9)

Apr 14 01:34:59 acsd: eth5: Adjusted channel spec: 0x1009 (9)

Apr 14 01:34:59 acsd: eth5: selected channel spec: 0x1009 (9)

Apr 14 01:34:59 acsd: eth5: txop channel select: Performing CSA on chspec 0x1009

Sen kom detta nya en gång:

Apr 14 05:48:16 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(7435)]do webs_update - det här börjar den göra typ 1 gång var 5e minut i någon timme.

Apr 14 05:48:36 HMA: Download version info failed, retry=[4]

Apr 14 05:48:58 HMA: Download version info failed, retry=[3]

Apr 14 05:49:21 HMA: Download version info failed, retry=[2]

Apr 14 05:49:43 HMA: Download version info failed, retry=[1]

Apr 14 05:50:01 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(7506)]could not retrieve firmware information: webs_state_update = 1, webs_state_error = 1, webs_state_dl_error = 0, webs_state_info.len = 23

Apr 14 05:50:05 HMA: Download version info failed, retry=[0]

Apr 14 05:52:15 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(7506)]could not retrieve firmware information: webs_state_update = 1, webs_state_error = 1, webs_state_dl_error = 0, webs_state_info.len = 23

That's it. Totalt 3500 rader mellan kl 19:38 och 8:59. Hjälper detta något eller behövs mer info?

Edit: kollade vilken wifi-enhet som kopplar av och till tusentals gånger under natten, och det är min Roborock-dammsugare. Fattar dock inte hur detta skulle påverka internetuppkopplingen?

Skrivet av Amerald: Vad kör du för programvara på den? När jag körde med Asuswrt-Merlin hade jag samma problem men det försvann när jag gick tillbaka till original.

Kör originalfirmware. Har testat uppdatera den ett par gånger men detta problem kvarstår.