Rykte: Intels Arc "Alchemist"-lansering skjuts till mitten av sommaren

Skrivet av Mithras: Det skulle förvåna mig grovt om de väljer att sälja sina GPU'er till överpris direkt. De kommer troligtvis köra samma strategi som AMD gjorde i början av Ryzens livscykel; relativt hög prestanda till överkomligt pris. Prishöjningerna kommer senare, när man etablerat den del man vill på marknadne. Gå till inlägget

Jo, första generationen blir nog inte någon ekonomisk succé för Intel, utan de satsar antagligen bara på att ta sig in på marknaden med en godtagbar produkt. Förhoppningsvis kommer de inte köra too little too late-konceptet i framtiden, som AMD gjorde under kris-åren.