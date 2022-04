Speldator - RTX 3080 (EJ LHR), AMD Ryzen 3600, 16GB DDR4

Hej! Säljer min Speldator, har haft datorn ett litet tag men knappt använt den eftersom jag har en väldigt kraftfull bärbar jobb dator som jag använder.

Dator specifikationer:

- AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor

- MSI RTX 3080 Ventus 3x (EJ LHR) + (Uppgraderade Thermal Pads 12.8 w/mk. Värde cirka 2000:- inklusive jobb)

- Asus B450-F Gaming ROG Strix

- M.2 SSD Samsung 980 M.2 NVMe SSD 500GB.

- Corsair RM 650X Helt modulärt

- 16GB DDR4 3000MHz (CMK16GX4M2B3000C15)

- be quiet! Pure Rock 2 Svart Luftkylare

- Uppgraderade fläktar i chassit (Be Quite fläktar och och två Noctua fläktar)

- Liten Led slinga i vitt ljus som går att ändra ljusstyrka på eller stänga av helt

- Cooler Master MasterBox Q500L (Kompakt Chassi som är lätt att bära runt)

I samband med att jag säljer datorn tar jag ut min gamla hårddisk och ersätter helt ny av samma modell.

Majoriteten av alla kvitton finns kvar, viktiga såsom Grafikkort, processor, minne och ny SSD finns utöver små saker.

Startpris 13900:- sedan bud, säljs till högstbjudande. Upphämtning krävs då jag är rädd att skicka datorn.

