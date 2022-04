Tips på bra in ear hörlurar samt en fristående mikrofon!

Hejsan, jag försökte googla lite på bra in ear hörlurar samt en mikrofon för gaming. Hittade många mikrofoner men lite information om just in ear hörlurar.. kanske för att det inte spelar sådan stor roll om vilka man använder? Spelar inte så ljudkrävande spel om man kan formulera sig så! Men det jag känner är viktigast är att mikrofonen inte tar upp så mycket bakgrundsljud! Tänker främst när man sitter och pratar med folk i discord.

Förlåt om jag valde fel forum, men kände att denna skulle kunna passa bäst!

Mvh Emil