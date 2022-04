Hemmabio förstärkare frågor

Hejsan sitter här hemma med en yamaha förstärkare men är osäker på inställningarna och saknar kalibreringsmikrofonen.

Kör just nu systemet med bara front högtalarna,basen och center.

Det jag undrar är hur jag ställer in förstärkaren oå bästa möjliga inställning.

Dessa högtalarna har jag

2st Magic LCR-5

1st Magic LCR-4

1st Magic SUB 8.

Förstärkare

Yamaha rxv 481