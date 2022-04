Det är skrämmande hur snabbt information om ens vanor spåras/säljs vidare.

Gamla goda PiHole gör rätt mycket för att minska spårbarheten.

Den reklamen som lyckas nå fram blir betydligt mer varierad, vilket ju påvisar ett visst skydd mot fingerprinting.

Men att surfa via telefon blir ju per default som att frivilligt ge ut sin information.

En enkel grej dock är att inte använda appar för websaker, gå via websidorna istället.