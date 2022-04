Lanberg rack - 12U Serverrack & Skåp Glas 3x dörrar med lås

Hej, köpte och byggde ihop ett avancerat Serverskåp som passar för rack server och låd servrar.

Vart väldigt sugen på denna skåp länge,

Köpt i December 2021 knappt använd då mina två UPS och två Servrar inte fick plats,

vilket är trist då jag vart väldigt låst på denna skåp länge då den är verkligen det bästa ur två världar.

Två sidodörrar nyckel, en framglasdörr med nyckel, kabel dragning på toppen och botten men går att försegla med medkommande tillbehör.

Lanberg rack - 12U

Rack skåp, väggmontering, svart, RAL 9004, 12U, 19" Nypris 2 352:-

https://www.proshop.se/Rack-chassis/Lanberg-rack-12U/2860663

TOTEN 19" Fast hylla, 350mm djup Nypris 399:-

för 600x600-skåp

https://www.komplett.se/product/574694/dator-surfplatta/serve...

Allt är färdigmonterat och klart att serva för 2000:- Skåp och hylla ^^

Trådlös Router Linksys WRT 1900ACS v2 "Som ny"

PERFORMANCE PERFECTED

With an advanced 1.6 GHz dual-core CPU and an impressive 512MB of RAM, the WRT1900ACS delivers improvements in wired, wireless, and network storage performance over its predecessor, the WRT1900AC. At speeds up to N600 + AC1300 Mbps, the WRT1900ACS meets the needs of the most demanding home Wi-Fi networks. Equipped with a four-antenna configuration, the router provides exceptional signal strength and range. Advanced users also have the option of modifying the router with open source firmware.

pris: 650:-

------

BENQ xl2411t Nvidia 3D-Glasses

en 24 tum full-hd 3d ready skärm funkar med Nvidia 3d glasögon

75hz resfresh rate

Funkar felfritt bara en liten skråma som inte syns under användning.

Pris: 500:-

-----

