CPU: Intel Core i7-9700 3.00GHz (Turbo 4.5 GHz)

GPU: Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC

NvME: Kingston A2000 500GB

RAM: ZADAK 32GB Double Capacity 3200Mhz

MOBO: ASUS ROG Maximus XI GENE Z390

PSU: Corsair TX 650 650w — 80 PLUS

COOLER: be quiet! Dark Rock eller Corsair Hydro H115i 280

CHASSI: Fractal Design - Meshify C

finns i malmö

bud från 7 000:-

