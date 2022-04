Optisk ut ger ca 200ms fördröjning

Hej,

Jag har problem med att ljudet från min TV blir fördröjt i ca 200ms (eller mer) när jag använder TVns optiska ljudutgång och passthrough.

Hårdvara:

TV: Samsung Q95T

Ljud: Logitech Z906 men samma problem uppstår på andra ljudsystem och soundbars som jag har testat

HDMI-extraktor med optisk ut

PS5 och XSX

Mitt gamla ljudsystem har endast optisk in (och 3,5mm) och tyvärr är det inte aktuellt att köpa nytt ljud. För att få 5.1 via optisk kabel så ställer jag in mina enheter på att skicka Dolby Digital istället för PCM. Om jag väljer PCM så downmixar TVn ljudet till 2.1 innan det skickas vidare, men utan fördröjning.

Enda "lösningen" som jag har hittat är att använda en HDMI-extraktor med ARC. Om jag skickar Dolby Digital från TV via ARC till extraktorn och sedan optisk från extraktorn till högtalarna så introduceras ingen fördröjning, men istället är det inte möjligt att ändra volym. Detta pga. att TVn skickar kommandon för att höja/sänka via HDMI när HDMI är vald ljudutgång (helt normalt).

Jag har redan kikat på ljudinställningarna som finns och den inställning för ljudfördröjning är redan inställd på 0. Ökar man den så lägger man till ytterligare fördröjning.

Är det någon som känner att jag har missat något uppenbart? Annars vill Samsung skicka ut en tekniker, men det är nog inget en tekniker kan lösa.

Snygg bild på hur det är kopplat: https://imgur.com/a/NnLXzw2