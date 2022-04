Kortfattat: kablar stödjer inte frekvenser, utan bandbredder. Moderna HDMI-kablar, Ultra High Speed, är säkrade för 48 Gbps vilket räcker och blir över för 4K/144 Hz och om man så vill: 1080p någonstans 700–800 Hz.

Fast det är ju förstås inte kabeln som bestämmer vad som är möjligt utan prylarna på vardera änden av kabeln. Därför är det generella svaret på din fråga ett tydligt nej – no such thing via en kabel. Det är helt upp till vilken skärm du talar om.

Du råkar inte ha en BenQ XL2411Z?