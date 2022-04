Hej,

Jag skulle vilja ha era kloka köpråd angående inköp av en komplett PC för gaming.

Jag har en budget runt 25 000 kronor och vill köpa en färdigmonterad burk så jag slipper bygga ihop den själv. Har dock ett gäng SSDs ifrån min nuvarande rigg som jag kommer stoppa in själv i efterhand så det bör finnas plats för sådana. Jag är inte intresserad av lysande lampor, färger etc utan vill ha ett cleant chassi och en clean look. Vad det gäller GPU så vill jag köra på ett RTX 3080.

Vad kan ni rekommendera? Motivera gärna respektive komponent i den mån det känns värdefullt.

Mvh

Bhoomer