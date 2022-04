Komplettering på uppgift / modulus / växel

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Växel { internal class Program { static void Main(string[] args) { int växel; int tusenlapp = 0; int femhundralapp = 0; int hundralapp = 0; int femtiolapp = 0; int tjugolapp = 0; int tiokrona = 0; int femkrona = 0; int enkrona = 0; Console.WriteLine("Hej och välkommen till växeln. Tryck på enter för att fortsätta "); Console.ReadLine(); Console.Write("Mata in varans pris: "); int nummer1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Din vara kostar: " + nummer1 + " kronor "); Console.Write("Hur mycket pengar har du?: "); int nummer2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); växel = nummer2 - nummer1; Console.WriteLine("Du får tillbaka " + ( växel ) + " kronor "); Console.ReadLine(); tusenlapp = växel / 1000; femhundralapp = (växel % 1000) / 500; hundralapp = (växel % 500) / 100; femtiolapp = (växel % 100) / 50; tjugolapp = (växel % 50) / 20; tiokrona = (växel % 20) / 10; femkrona = (växel % 10) / 5; enkrona = växel % 5; Console.WriteLine("Du får: " + tusenlapp + " tusenlapp(ar) " ); Console.WriteLine("Du får: " + femhundralapp + " femhundralapp(ar) " ); Console.WriteLine("Du får: " + hundralapp + " hundralapp(ar) "); Console.WriteLine("Du får: " + femtiolapp + " femtiolapp(ar) "); Console.WriteLine("Du får: " + tjugolapp + " tjugolapp(ar) "); Console.WriteLine("Du får: " + tiokrona + " tiokron(or) "); Console.WriteLine("Du får: " + femkrona + " femkron(or) "); Console.WriteLine("Du får: " + enkrona + " enkron(or) ");