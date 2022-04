Formatera disken med Windows

Får börja med att ursäkta om det redan finns trådar om likande frågor.

I min nuvarande dator har jag en gammal ssd och en nyare m.2 ssd som har windows installerat på sig. Jag bygger i nuläget en ny dator och har köpt en ytterliggare en m.2 som är snabbare och vill därför ha windows på den disken, inga konstigheter i sig.

Jag tänker återanvända min äldre m.2, men jag har dock varit allmänt slarvig med virusskydd och vill därför formatera den innan den åker in i nya bygget just in case. I och med att windows just nu finns där är det ju inte möjligt.

Hur löser jag det smidigast? Installerar om windows på min andra ssd i den gamla datorn och sen formaterar m2:an?

Eller kan jag formatera alla diskar i samband med att jag installerar windows på den nya m.2:an?