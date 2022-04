Tips/hjälp i Ghost CMS (webdesign)

Hej

Jag bygger en hemsida som ska bli en guide, en "topo" för klättring i området där jag bor.

Det finns flera orsaker till att jag har valt en egen lösning, bland annat att det ska gagna lokal miljön och inte någon app utvecklare.

Jag har nästan ingen erfarenhet av webdesign men har ändå klarat att bygga 2st tidigare i Wordpress.

Hörde talas om Ghost CMS pga att jag önskar en membership site så jag satte igång och det var enklare än någonsin. MEN...

Web strukturen fungerar inte som jag tänkt mig.

Jag försöker bygga enligt följande exempel:

climb.com/topo/namnpåplats/sektor1/klättring1

klättring2 och så vidare

Under "namnpåplats" ska det finnas de olika platserna och under det sektorer/områden (crag, för dom som klättrar).

Under varje "sektor" ska det sen finnas bilder och beskrivningar på problem och leder som kan klättras.

Strukturen fungerar till och med "namn på plats", sedan blir det error 404.

Har läst mig till att jag kanske måste skapa en collection elelr lägga in routes men förstår inte detta när jag läser dokumentationen.

Är det någon här med erfarenhet av Ghost?

Behöver ett exempel för att förstå hur detta fungerar. Har aldrig sysslat med webkod men trots allt klarat att bygga site i Wordpress utan någon som helst form av erfarenhet och användade av kod.

Väldigt tacksam för tips!