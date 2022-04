Köpråd mobilt bredband sommarstuga

Hej,

Har just fått ett mobilt bredbandsabonnemang (100gb/mån) med simkort av arbetsgivaren för att kunna arbeta i vår sommarstuga. Behöver väl nu en enklare router för simkort? Det är en bit till mobilmast, ger ofta (bara?) 20mbit/sek via Bredbandskollen 4G på min IPhone8 så bra antenn viktig antar jag. Däremot oftast bara en person som är ansluten för vanliga kontorsuppgifter (vpn). Jobbar idag via telefonen och det funkar hyfsat.

Har ni nåt köpråd, prisvärt, men utan massa avancerade funktioner?