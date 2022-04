AMD lanserar Radeon RX 6400 – budgetkort utan extra strömmatning

Skrivet av Sweex: Men vafan...

Enda den duger till är ju videoavkodning i en media PC eller tex en PLEX server, och så har de bränt bort den delen?? Gå till inlägget

Verkar tyvärr vara begränsad mediadel, ingen AV1 avkodning och ingen hw-encodering alls ser det ut som (vilket kan vara relevant för plex-server-bruk).

https://www.amd.com/en/products/graphics/amd-radeon-rx-6400

Verkar iaf ha ordentlig HDMI port för HTPC-bruk:

"HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz/8K@60Hz and VRR as specified in HDMI 2.1)"

https://www.msi.com/Graphics-Card/Radeon-RX-6400-AERO-ITX-4G