Ryzen 9 / Core-i9 / DDR4 eller 5 / Zbrush / Totalt vilse

Hallå!

Jag har gått totalt vilse i Inets datorbyggare och eftersom deras kundtjänst har stängt idag så hoppas jag få svar på mina frågor här istället.

Jag ska köpa en ny dator med Zbrush och kompatibilitet med framtida uppgraderingar i åtanke, så fokus ligger på en processor med många kärnor och snabbt minne. Enligt Denna länk (Building the Best Workstation PC for ZBrush [2022 Guide]) och av många andra användare av programmet så rekommenderas AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz 72MB, men det känns som att jag skulle begränsa mig gällande minne och framtida uppgraderingar med en sådan processor.

Nu vet inte jag hur revolutionerande stor prestandaskillnad det är mellan minnestyperna men Ryzen 9 har inte stöd för DDR5.

Det verkar inte finnas några moderkort med AMD socket som stöttar minnen med en standardhastighet över 3200, men MSI X570 MEG UNIFY ska enligt MSI gå att klocka över 5000 Mhz. Jag har aldrig överklockat tidigare och Inets datorbyggare låter mig inte välja så snabba minnen så jag har ingen aning om hur jag ska tänka här.

Just för Zbrush kanske jag aldrig kommer ha behov av DDR5 eller hastigheter över 3200, men jag verkar som sagt vara lite strypt för framtiden om jag skulle vilja uppgradera.

Om jag istället skulle bygga en burk med en Intel Core i9 12900K 3.2 GHz 30MB och DDR5 5200MHz CL40 Vengeance minnen så finns det enligt Inet inte ett enda moderkort som stödjer det. Stämmer verkligen det?

Som ni märker så är jag helt vilse när det kommer till detta, så råd och synpunkter mottages uppskattas hjärtligt.

Lite info om hur Zbrush utnyttjar CPU och minne:

CPU

"ZBrush utilizes your CPU for rasterization in the viewport and is multi-threaded.

However, the fact that it’s heavily dependent on the single-core performance of your CPU means it performs better on CPUs with higher frequencies, lower latencies, and higher IPC (instructions per cycle)."

"Since most of the tasks you’ll perform in the viewport are burst workloads, a CPU that can use thermal headroom to raise its clock speed for short periods will perform better.

Most of the tasks you will be performing like sculpting, dynameshing, and subdividing your subtool, will only use the CPU for very short periods. Hence the term ‘burst’ workload.

A CPU that can increase its frequency and, as a result, its performance for the few seconds, or even microseconds, that you’ll be orbiting or using a brush or triggering a button, will result in a smoother viewport performance and a lag-free experience."

MINNE

"The amount of RAM in your system plays a huge part in ZBrush’s performance, especially with Ryzen CPUs.

While working with 8GB is possible, you’ll be facing occasional crashes and slowdowns as you work. 16 GB is an ideal configuration, and as mentioned before, you’re more likely to run into other bottlenecks before experiencing issues with the amount of RAM you have past 24 GB.

Depending on the CPU you choose, higher-clocked Memory will perform better, especially on Ryzen with diminishing returns at around 3600 Mhz as you sacrifice latency.