Hjälp med att uppgradera gaming-PC

Hej!

Nu när skatteåterbäringen har kommit (prisa Gud!) är det dags att uppgradera min PC, men jag är inte så insatt i vilka delar som är bra & prisvärda etc. Min flickvän kan en del men hon tyckte att jag skulle skriva en tråd och be om hjälp. Jag har slängt ihop en liten lista på vilka komponenter jag har just nu, och det finns länkar till dem utifall ni är intresserade av att se deras exakta specifikationer. Min tanke är att jag ger er en budget på 20-30k och sen får ni plocka ihop komponenter som ni tror passar bra. Huvudfokus för bygget är gaming. Exempel på spel jag spelar just nu är GTA5, RDR2 och Witcher 3, det kanske kan hjälpa er med hur kraftiga komponenter jag behöver.

Jag är sugen på ett 3080, men ett 3080Ti kanske är mer prisvärt?

Behöver jag en i9:a eller räcker det gott och väl med en i7:a eller i5:a?

Just nu har jag 16gb i ram, hur mycket mer får jag ut med 32? Är det en prisvärd uppgradering?

Skulle det visa sig att jag i princip behöver uppgradera varenda komponent så är jag okej med det, syftet med tråden är främst att få smarta råd och förslag på prisvärda komponenter.

Tack på förhand!

Grafikkort: ASUS GeForce GTX 1070 8GB DUAL OC (https://www.inet.se/produkt/5402821/asus-geforce-gtx-1070-8gb...)

Processor: Intel Core i5 8600K 3.6 GHz 9MB (https://www.inet.se/produkt/5300422/intel-core-i5-8600k-3-6-g...)

RAM: Ballistix 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz CL16 (https://www.inet.se/produkt/5300665/ballistix-16gb-2x8gb-ddr4...)

Moderkort: Gigabyte Z370 AORUS Gaming 3 (https://www.inet.se/produkt/1901051/gigabyte-z370-aorus-gamin...)