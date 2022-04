Dugliga trådlösa in-ear lurar med ANC, finns det?

Tror du måste ladda ner deras Software och uppdatera mjukvaran. En polare hade det problemet. Dom hade inte ANC från början utan fick det via mjukvara senare har jag för mig. 85 hade det från början. Googla 75t ANC update el liknande…

https://www.engadget.com/jabra-elite-75t-anc-upgrade-15054695...

How do I set up Active Noise Cancellation (ANC) on my Jabra Elite 75t/Elite Active 75t?

Prerequisites

Jabra Sound+ version 4.7 or later

Jabra Elite 75t/Elite Active 75t firmware version 2.0.0 or later

To set up ANC on your Jabra Elite 75t/Elite Active 75t, follow these steps.

On your mobile device, ensure that Jabra Sound+ is updated to version 4.7 or later.

In Jabra Sound+, update the Jabra Elite 75t/Elite Active 75t firmware to version 2.0.0 or later.

When the update is completed, you will be invited to add ANC to your headset*.

Tap Add ANC to your headset.

Tap Add Personalized ANC and follow the onscreen instructions.

Adjust the ANC to fit your individual hearing. For optimal results, do the following:

Ensure the earbuds fit tightly and securely in your ears. The fit of the EarGels should give a sealing effect.

Personalize the ANC while you are in a noisy environment. For example, indoors while household appliances are running, or outdoors where there is traffic or crowd noise.