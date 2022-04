CDON vill ej erbjuda lämplig service under garantitid - PS5 härvan all over again?

Hej allihopa,

Jag har ett problem med CDON och en produkt som har börjat fela under garantitiden men som CDON vägrar ta ansvar för. De hänvisar mig till en verkstad trots att det finns garanti kvar. Det är en elscooter av märket Xiaomi 1S som börjat fela (gasar på när jag släpper gasknappen och bromsen vill ej fungera sporadiskt under någon sekund, lyser 14 på displayen och går sedan över). Jag hörde av mig till CDON som man brukar göra med produkter som felar. Jag har köpt varan av CDON och man kontaktar deras kundtjänst. CDON säger nu att säljaren, Mobilshoppen (inte samma butik som PS5 bedrägerierna som såldes via CDON), inte längre säljer via CDON så de kan inte erbjuda service. De hänvisar mig till en verkstad och CDON kommer då att eventuellt täcka kostnaden för reparation.

Jag vägrar gå med på detta då det är garantitid kvar. Som med alla andra defekta produkter jag har köpt under alla mina år som konsument, så förväntar jag mig under garantitiden att jag lämnar den defekta varan till säljaren och sedan får jag tillbaka den reparerad eller får en ny likvärdig produkt. Att jag som kund ska under garantitid jaga verkstad och få prisförslag och sedan hålla på att kontakta CDONs kundtjänst (som numera tar sin goda tid innan man får svar) för att få godkännande för reparationskostnaden, bla, bla, bla. Ni vet hur det är. Har man lagat en produkt via sin försäkring är det så här man gör och håller på och letar verkstad och få prisförslag och allt det. Men under garantitiden förväntar jag mig bra service och speciellt av ett företag som CDON. Det känns som att de har tappat känslan för att förstå kunders behov och hänvisar istället till den "legala säljaren" (dvs säljaren som säljer produkten via CDON och inte CDON själva). Vad händer med oss kunder som då har köpt en produkt av en säljare som inte längre säljer hos CDON? Om ni har handlat en defekt produkt hos CDON där "legala säljaren" inte längre säljer hos dem, kommer ni att få samma svar även om det finns garantitid kvar?

När jag sagt till deras kundtjänst att jag vill ha detta löst som vilket garantiärende som helst blir jag hänvisad till allmänna reklamationsnämnden. Detta är svaret jag fick av dem ord för ord: "Me eftersom den legala säljaren inte längre kan hjälpa dig, så får du isåfall gå till ARN".

De menar då att CDON inte är legala säljaren utan det är då den här Mobilshoppen som inte längre säljer via dem. Så med andra ord ber de mig att kamma luggen. Jag blir så frustrerad över att en butik som CDON där jag handlat i många år och lagt mycket pengar hos inte kan leva upp till vad alla andra butiker hade åtgärdat ganska omgående.

Jag är osäker hur jag ska göra. Vad tycker ni? Jag känner att detta är något CDON ska lösa åt mig genom att jag skickar varan till dem, oavsett vem legala säljaren är, och sedan ska det vara fixat efter en kort period. Jag känner inte att jag ska behöva vända mig till ARN då det är garantitid kvar och inte ett reklamationsärende. Och jag känner att jag inte ska behöva jaga verkstad när det finns garantitid kvar. CDON har verkligen tappat mycket i anseende de senaste åren. Att ha tillåtit en säljare bedra konsumenter på PS5 för miljonbelopp och att nu inte kan leva upp till vad som tydligen borde täckas av garantin. Känner att det börjat bli en heads-up innan man handlar nåt där igen.