Sonos uppges ha billigare soundbar på ingång

Skrivet av SCORPIUS: Jag tittar på dessa och är fundersam.

Hur bra är dom för priset man betalar? Om det finns plats för en stärkare och högtalare så kommer man undan bra mycket billigare och kan få fett ljud.

Stereo är trotts allt det vanligaste i hemmen. Jag ser verkligen nyttan med en liten under en skärm till pc. Hur som är hörlurar svårslaget Gå till inlägget

poängen med just Sonos är ju att det är nätverkshögtalare. Så det funkar både till TV-ljud men kan också länkas in att bidra till hela ljudsystemet om det önskas. Eller att du kör TV-ljudet i resterande högtalare. Själv har jag ungefär tio olika högtalare i hemmet plus min PLAYBAR.

Jag håller med om att hörlurar är överlägset men eftersom jag är småbarnsförälder så ogillar jag att bli helt isolerad från övrigt ljud, av anledning. Plus att ibland är det skönt att bara ha på musik när jag arbetar framför datorn, då slipper jag gärna hörlurarna men visst är de oftast bäst när det kommer till ljud för pengarna.