Hallå Ringclockers!

Jag har febrilt sökt efter en trådlös* ringklocka som ser ut som något som tillhör ett äldre hus men det verkar som förgjort.

Antingen är de hypermoderna och/eller fula.

Har lite slentrianmässigt lovat min fru att lösa detta men jag går bet.

Nu vänder jag mig till er, moddare och alla i största allmänhet finurliga människor på Sveriges förnämsta entusiastforum.

Help me Sweclockers, you are my only hope.

Finns det någon finurlig styrenhet man kan gömma under en snygg tryckknapp och som sedan talar med en mottagare inne i huset?

*den gamla strömtråden samt trafo försvann i samband med en renovering och ingen möjlighet att dra ny finns. Krävs således batteri till uteenheten.

Stort tack på förhand!