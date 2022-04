Längesen man programmerade i PHP och har glömt en del, undrar hur man gör artiklar till länkar så när man trycker på länken så hamnar man på artikeln?

Hej.

I min NEWS.php då vet nu hur jag skriver ut länkarna med MYSQL i php filen, tack vare W3schools, så att de också visar vilket ID nummer det är nu på länken som exempelvis länk?page=newsid= ID nummer 1,2 osv..

I article.php det är den svårare biten just nu. Då jag inte förstår hur jag ska göra för att koden ska förstå vilket id som står på slutet i länken i webbläsaren och hämta titel och newstext från den länken med det ID't. Det jag har provat med $row["id"] i news är att försöka sätta in informationen i en session och cookie och se om det går att printa ut i article, men den vägrar. För detta är det enda sättet jag kan komma på att göra det på. Just nu är article.php tom och jag vet inte hur jag ska göra, har ni förslag?

EDIT: Det jag menar är att om du går in på sweclockers.com, då är det samma sak som news.php man ser en massa bilder med länkar. Trycker du på en utav artiklarna då kommer du till artikeln och då ska den ge dig titel och text för artikel som jag då vill att min article.php ska göra men förstår inte hur den ska få tag på ID numret i mysql raden, alltså hur article.php ska identifera vilken länk som trycktes på i news.php.

Detta är min news.php