Att få convert och cwebp att radera originalen?

Håller på att ändra bilstorlek och konvertera hundratals bilder och mitt sinne är helt slut av att manuellt radera originalen.

Jag tog en kik i convert -help men såg inget kommando för det, men allt går i Linux.

convert * -resize 600x600 -strip *

for f in *.jpg; do cwebp -q 92 -mt $f -o $f.webp; done

Dessa två vill jag att dom raderar originalfilerna. Och båda får gärna vara en enda rad så jag slipper klistra in det två gånger.