Skrivet av Greyguy1948: Under mina år i Stockholm 1967-84 gick jag bla två kurser i programmering. Det var basic på ABC80 och pascal på Apple II.

Det var UCSD pascal. Jag gissar att Turbo Pascal kom senare.

https://en.wikipedia.org/wiki/UCSD_Pascal Det som förbryllar är att bildskärmen bara visade 40 tecken/rad så man fick hoppa för att se allt. Nog borde Apple II ha en bildskärm för kontorsbruk? Någon som vet mer? Gå till inlägget

Nej, det ser ut att stämma att den bara stödjer 40 kolumner, även i hi-res mode.

"Each row of 280 pixels was broken up into 40 blocks of seven pixels each, represented in a single byte."

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_II_graphics