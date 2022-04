Har skaffat ny dator och tänkte få råd om vad jag ska göra med den gamla?

Datorn består av följande delar:

Chassi: Phanteks 300A

Processor: AMD Ryzen 5 2600 @4.0

Grafikkort: Asus GeForce RTX 2060 Dual OC

RAM-minne: 16 gb (2x8) Crucial Ballistix Sport LT Red DDR4 3000MHz

SSD1 (Windows): Kingston NV1 500GB M.2 NVMe

SSD2 (Lagring): Kingston A400 960GB

Moderkort: MSI B450 Gaming Plus

Nätaggregat: EVGA 650 GQ 650W

CPU-kylare: Cooler Master Hyper 212 Evo

Chassifläkt1: be quiet! Pure Wings 2 140 mm

Cahssifläkt2: be quiet! Pure Wings 2 140 mm

Chassifläkt3: be quiet! Pure Wings 2 120mm

Chassifläkt4: be quiet! Pure Wings 2 120mm

Lönar det sig att sälja del för del, eller komplett tror ni?

Vad skulle ni uppskatta värdet är för delarna/hela komplett?

Tack på förhand!

Edit: Har originalkartonger kvar till allt utom chassit och två av fläktarna.