Var är "serien", "filmen"?

Har så många serier jag vill se men hittar dem inte lagligt någonstans att streama eller köpa på bluray (reg2).

Monk, Killjoys och Versailles för att nämna tre av dem. Såg att Monk fanns i Prime Video direkt när jag reggat där och tänkte "yey" bara för att nästan direkt efter jag "lagt till" serien så försvann den. Har kvar den som "bokmärke" men går ju inte att se den.

Hann börja se de tre och självklart så togs de bort innan jag hann se färdigt.

Likaså med filmen "(The making of) And God Spoke". Såg den en gång för lääääänge sen på Filmnet och sen var den borta. Finns ingenstans den heller.

Så många streamingtjänster och allt jag fastnar för är det jag inte kan se (färdigt).