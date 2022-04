April 2022: checkin-situation på Arlanda för Norwegian mot Europa?

Hej!

Nån som flugit från Arlanda till Europa med Norwegian den senaste tiden?

Kan man få sitt boardingkort i automaterna alternativt checka in i appen eller måste man köa på plats till checkin-disk på grund av covid-dokumenten? Har bara handbaggage. Ska till Frankrike. Har både covidbevis och EU:s passenger locator form QR-kod.

(Förra året flög jag med SAS till Frankrike och tvingades stå i en infernalisk kö för appen sa: "We cannot issue a boarding card in the app for your destination, please go to a checkin desk." )