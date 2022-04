Playstation 5 får stöd för VRR i veckan

Värt att nämna också är att, iaf vissa, spel-uppdateringar tar bort begränsningen på 30fps/60fps med VRR och låter bilduppdateringen härja fritt. Insomniac pratade om 50% högre bilduppdatering i sina spel.

All of our PS5 titles support VRR as of today, with the latest game and system updates. Because our titles are already built to have very stable frame rates, the main effect of the VRR system setting will be to slightly increase dynamic image resolution targets. However, if your TV also supports 120 Hz high frame rate input and the 120 Hz Display Mode option is active along with VRR, you will get a variable, uncapped frame rate that can exceed your chosen Graphics Mode’s 30 or 60 fps target by 50% or more (depending on gameplay).

https://support.insomniac.games/hc/en-us/articles/55449586185...-