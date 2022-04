Hmm kollade snabbt på Google-search och följande dök upp som kan vara värt att testa:

Is there a reset button on a Sharp Aquos TV?

If you need to reset your Sharp TV and reset it without a remote, first unplug the TV. Then, go ahead and press down on Channel Down and the Input buttons on the Sharp TV Panel. Plug the TV back in as you keep holding down the two buttons. At this point, the Sharp TV should turn back on.