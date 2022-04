En burk med i9 11900k 5.3 GHz med ett 3080Ti, RAM 32Gig, moderkort Z590 GAMING X, nätagg 850W ... Windows 10.

Problemet som jag uppmärksammat är att fläktarna går upp i hastighet under load men sedan inte tillbaka ned. Händer inte varje dag. Men till och från. Tillräckligt ofta så att jag börjat irritera mig på fanskapet. Något medför att dem inte går ned i idle (normal) läge igen. Datorn kan stå oanvänd i flera timmar och fläktarna går för fulla muggar. Som om den var under full load. Men när jag knallar in och kollar task manager är inget under load. GPU 0% CPU 2% och minnet kanske 12%.

Varje gång jag vid dessa tillfällen gör en omstart, när datorn har stått i flera timmar med fläktarna i full gång, går de genast ned till idle och datorn är super tyst. Inget annat är förändrat eller utfört. Enbart en omstart gör att datorn fattar att inte fläktarna skall blåsa som en jetmotor på en Boeing 747.

Verkar helt jäkla knäppt. Vad kan detta vara för fel? Tips välkommet!