Speldator för 20k (WoW, Fortnite i 1440p)

Hey!

Jag har gått i tankarna att köpa mig en ny dator och låta min nuvarande burk gå i arv till min son. Men eftersom jag är otroligt dålig på att hänga med vad som "gäller" förutom just när jag går och planerar på att köpa en ny burk så tänkte jag be er om lite råd & input så jag vet vad jag ska gå vidare med. Planen är inte att köpa något precis just nu utan om kanske 4 månader, men jag vill gärna få en liten bild av hur mycket jag behöver spara ihop för att nå målet med datorn.

Min nuvarande burk är en i7- 6700k, ett GTX 1080 och 16 gig i systemminne. Jag har nog haft den i över 5+ år i varje fall och den har verkligen varit bra till det jag behövt spela men nu känner jag att jag får börja krypa längre och längre ner i grafikinställningarna för att nå upp till stabila 60 fps i 1080p.

Jag använder min dator för att spela på och surfa men spelen jag spelar är oftast MMO'n, Fortnite eller andra äldre spel som kanske inte har så höga krav för att flyta. Det hade varit kul att ta steget från 1080p till 1440p och införskaffa en 2560x1440 skärm.

Vad skulle jag behöva för att kunna spela World of Warcraft & Fortnite med bra flyt i kanske 3-4+ år framöver i 1440p gärna 120 fps (svårt att säga om 120fps är aktuellt med samma hårdvara om 3 år, men i alla fall i något år framöver? Vi sätter en budget på 20.000kr som max utan skärm då jag kan köpa en QHD vid ett senare tillfälle. Men har du en bra skärm som du vill rekommendera så dela gärna med dig. Jag tänkte kanske en 27 tum som störst.

Jag kan tänka mig att skjuta på budgeten något högre om den är lite för lågt för att faktiskt pussla in något som skulle göra stor skillnad.

Mina tankar och önskemål:

Chassit måste vara ljuddämpat och utan glas, jag har noll intresse i RGB eller någon form av belysning. Skulle saker ha belysning på sig så gör det inget, men jag vill inte betala extra för det. Stort plus om det är rymligt så det får gärna vara ett full tower.

Jag har kört med en Noctua NH-D15 som kylare till processorn och som jag varit otroligt nöjd med så jag kör gärna på något stort och tyst igen.

Annars tror jag inte det är något mer som jag tänker på just nu.