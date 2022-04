Steam Deck får låsskärm och officiellt stöd för Windows 11

Skrivet av JonasT: Hur känner ni som haft Steam Deck några veckor, är ni nöjda med upplevelsen? Fick känna på @emilakereds exemplar för någon vecka sedan och tyckte den kändes rätt nice! Min egen enhet borde dyka upp någon gång i slutet på nästa vecka, så ska bli kul att leka lite med den. Gå till inlägget

Grymt nöjd med min personligen! Har blivit min FFXIV-on-the-go maskin främst, men även kört en hel del Slay the Spire på tåget när 4G är lite mer spotty. Just när man kör Slay the Spire och främst använder touch-skärmen för input så kan det bli lite tungt, men inte allt för farligt. Av de spel jag provat hittils har bara FFXIV krävt att man pillar i konfigurationsfiler, allt annat har funkat out-of-the-box (exempelvis: Fallout 4, Ace Attorney Trilogy, King's Quest). Bra erfarenhet med för gaming på Linux innan man kanske går över permanent på riggen hemma.