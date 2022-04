Hej,

Fler saker här:

En 12600 vs 12600K är ganska olika processorer trots att de inte borde vara det enligt namnet. "K" är ju suffixet att CPU:n går att klocka och i övrigt inga skillnader men en 12600 icke K har "bara" 6 cores vs 12600k som har 10. Förvisso är de 4 extra på K så kallde "Efficiency-cores". Påverkar också trådarna (Hyperthreading) så 12 vs 16 då.

Specs 12600:

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/96149/in...

Specs 12600K:

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/134589/i...

Om du kommer att ha nytta av dessa 4 extra cores kan du själv bara svara på men mer framtidssäkert lär det defintivt vara.

Att köpa en K-modell med ett B660 känns som pengar i sjön. Men om du köper en K-modell, måste du ha ett Strix-kort?

Tänk också på att DDR5 är dubbelt så dyrt, det finns DDR4-moderkort (D4) till mer rimliga pengar.

Jag anser att ett Z690 i Asus Prime-serie bör täcka de flesta behov och betydligt mer prisvärt:

https://classic.prisjakt.nu/produkt.php?p=5900492