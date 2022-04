Stora tråden om Nothing-telefonen

Prylföretaget Nothing meddelade nyligen att företagets första mobiltelefon kommer att släppas under sommaren. I samma veva fick vi reda på att företagets egna hemskärmslösning kommer visas upp och betatestas redan under våren. Och nu är den här. Launchern går att installera på en handfull enheter, bland annat Samsung S21, S22, Pixel 5 och 6 samt även OnePlus-lurar inom kort.

Första betaversionen av hemskärmsappen ger användare tillgång till en handfull förhållandevis unika funktioner och verkar primärt användas för att visa upp sitt designspråk. Den stora USP:en är Nothing-designade widgets som visar väder och klocka samt möjligheten att göra ikoner och app-mappar extra stora på hemskärmen.

Vad tycker du om Nothings nya launcher? Känner du suget att testa? Lämnar hemskärmsappen en hel del att önska?

Nothing Launcher (Beta)