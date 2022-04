Nokia 5310 gammal telefon alltså

No can do.

Du behöver gamla mini-sim och de finns helt enkelt inte längre. De första micro-SIM gjordes bakåtkompatibla men med införandet av nano försvann det, kontaktytan är helt enkelt inte samma. De är också tunnare.

Om du köper en nyare "dum" telefon med 4G stöd kommer det att gå. Vilket förmodligen är en smart idé eftersom 2G och 3G nätet avvecklas snart.

Skrivet av Elektron: Det finns ju gamla 3g telefoner också, ifall du vill testa det istället.

Här var en nyare variant https://www.dustinhome.se/product/5011167408/105-2019?ssel=tr... Jag har för mig att vissa operatörer i Sverige inte stödjer 2g längre. Men ta det med en nypa salt. Gå till inlägget

Det släcks ned succesivt, men det gäller 3G med så 3G telefon är nog inte det bästa.