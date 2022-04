Hur avancerade är drönarna idag?

Hej !

Har lite dålig koll på hur avancerade drönarna faktiskt är idag, så tänkte kolla om det finns några experter här inne.

-Finns där funktioner på drönare som gör att du kan styra dem via nätverk/molntjänster på något sätt?

-Har kollat lite på detta med waypoint, rent teoretiskt, hade jag kunnat ställa in 1,000 unika waypoints som ligger permanent sparade och sedan ge ett kommando av något slag, t.ex skriver in "Kalle" så flyger den till adressen som kalle bor på som jag redan ställt in.