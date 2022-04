Silverstone SST-SG06BB-LITE (UTAN PSU)

Jag har haft det här chassit stående ett tag, och det är ju roligare om det kommer till användning än att det står i min garderob...

Det är alltså ett svart Silverstone chassi, plats för ett ITX moderkort, har två pci expansionsplatser, plats för en 2.5" enhet och en styck slim optisk enhet.

Vad som ingår i paketet:

Silverstore SST-SG06BB-LITE

SATA DVD-brännare modell slim, Samsung SN-208

ASUS ITX moderkort P8H77-I

Intel CPU av okänd modell

Två 8GB Kingstin-pinnar.

INGET PSU!

Chssit tar ett SFX-aggregat, alltså inte ett vanligt ATX.

First come, first served... Vilket inte innebär att första person som messar mig "Jag kommer och hämtar det om sex dagar!" vinner, utan den som faktiskt hämtar det först får det.

Läs hela annonsen här