Tips på abonnemang för student som inte kan använda Halebop/Telia? Comviq bra?

Hej!

För ett par dagar sedan sprack min mobilskärm och jag står inte ut mer. Har tänkt att köpa en ny iPhone 13 med nytt abonnemang och har i helgen nu tittat på alternativ. Skulle verkligen uppskatta hjälp och inputs!

Har i många år nu haft Halebop som min mamma betalar för. Är ju 22 år, snart 23, men det har mest känts krångligt att byta det och så har det blivit att jag bakat in det i hyran jag skickar till henne varje månad istället. Bor fortfarande hemma för ett billigare studentliv! I vilket fall så märkte vi att det inte gick att överföra abonnemanget till mig då jag förra året inte tjänade in 79k vilket är ett krav Telia numera har (Observera att detta gäller abonnemang alltså inte telefon). Även om jag skulle ha jobbat deltid förra året känns det mäktigt att tjäna in ca 6600kr på deltidsjobb i månaden som heltidsstudent morgon till ungefär fem varje dag. Finns så mycket mer att säga här men det finns en annan tråd för det så åter till huvudfrågan.

Så det var inte jättestor förvåning att Halebop/Telia inte tillät idag, några månader senare, att jag skulle ta en mobil med abonnemang i mitt namn. Därav tänkte jag nyttja min mamma som var villig att jag betalade in genom henne, men det gick tyvärr inte då bara jag kunde utnyttja studenterbjudandet (vilket jag ju inte kan då de inte anser CSN vara säker inkomst). Tillbaka till ruta ett. Känns inte som att Halebop (och Telia) inte är särskilt intresserad av att ha mig som kund så jag har tittat på andra alternativ. (I nuläget behöver jag minst 10gb surf i månaden då wifi i skolan är under all kritik.)

1. Halebop 599kr/mån, 6gb + 10gb extra surf genom "dumpa din lur" + hörlurar på köpet. Avbetalning/bindning 24mån. Nackdelen är att jag måste sälja gamla mobilen för surf istället för att sänka månadskostnaden, och att jag måste teckna genom mamma.

2. Comviq 546kr/mån, 30gb surf. Avbetalning/bindning 24mån. Enda nackdelen med Comviq är att jag sett mycket kritik om deras kundservice som både ska vara oprofessionell och otrevlig. Era tankar/erfarenheter häromkring? (Vet inte om de också har inkomstkrav)

3. Köpa mobilen kontant full pris (har gott om sparpengar, vilket för övrigt Halebop/Telia inte tar i beaktning) och bara tar ett nytt abonnemang någonstans där 79k i inkomst inte är ett krav.

Era tankar kring detta? Comviq känns bäst för att de är billiga men recensionerna skrämmer mig! Tänker dock att det kanske är de dåliga recensionerna som syns mest eller är detta bara önsketänkande från min sida? Har även tittat på bland annat Tele2 (samma nät som comviq) men de är betydligt dyrare.

Kom gärna med inputs och förslag!