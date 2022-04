Miniguide: Fallout 76 funkar inte efter flytten till Steam

Eftersom jag själv löst tre möjliga problem efter att ha flyttat över Fallout 76 från Bethesda.net-launchern till Steam så tänkte jag passa på att delge dem, samt lösningarna jag har lyckats med.

1. Din FO76-profil (från att ha kört spelet via Bethesda.net) ligger kvar under %userprofile%/Documents/My Games/Fallout 76

Detta genererar felmeddelandet 4:8:2009, att din Trial-period är slut:

Lösning: radera/flytta katalogen 'Fallout 76' (din spelkonfiguration) från %userprofile%/Documents/My Games/

2. Fallout 76 har inte skrivrättigheter till %userprofile%/Documents/ p.g.a. utpressningstrojanskyddet i Windows-säkerhet, och kan därför inte skriva en ny FO76-profil där.

Detta genererar felmeddelandet NoRegionPing 1:5:1 med en tillagd flavour av Vault-Tecs ingenjörer:

Lösning: Gå in Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows-säkerhet > Öppna Windows-säkerhet. Ett annat alternativ är att skriva "Windows-säkerhet" i sökfältet och välja att starta appen Windows-säkerhet.

Under "Säkerhetsöverblick" trycker du sedan på alternativet "Skydd mot virus & hot", därefter "Hantera utpressningstrojanskydd" längst ner. När du kommer in till Utpressningstrojanskydd trycker du på "Blockeringshistorik".

Överst i listan Skyddshistorik ska du nu se Fallout76.exe (notera min rödmarkering), varpå du kan gå till rullningslisten "Åtgärder" och välja "Tillåt på enheten".

Detta är tyvärr ett vanligt problem med många spel och hur Windows hanterar skrivaccess till systemkatalogen Users, så inget fel som specifikt relaterar till Fallout 76.

3. Spelet slutar svara efter bara någon sekund på första loading screenen/Bethesda-logon.

Det här är ett gammalt FO76-problem som har kommit tillbaka [It just works!], där uppdateringsintervall över 60 Hz leder till att menyerna fryser. Jag har försökt cappa till 60 FPS via Nvidias kontrollpanel, men det verkar inte fungera pålitligt, utan det enda som hjälper är att ställa ner uppdateringsintervallet på skärmen till 60 Hz.

Nu bör du kunna spela åtminstone.