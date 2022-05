Söndagsmatiné: LG C2 möter äldre modeller i retrospel

Retrotink 5X är det som gäller vid retromaskiner för min del, funkar riktigt bra på CX. Har även moddat mitt N64 med N64 Digital och ja, signalen är bra men som tur var kan min nostalgi till konsolen se över hur grafiken åldrats

Just My Life in Gaming gjorde mig insnöad på hur man kan spela sina retrospel på ett modernt sätt. Deras avsnitt är både underhållande, informativa och proffsigt gjorda. En av favoriterna på Youtube!