Väldigt hög CPU temperatur

Det är värt att nämna att AMD har designat Ryzen för att boosta så högt som möjligt inom vissa gränser, och en av dem är temperatur; så länge som övriga gränser inte överskrids (t ex spänning, ström, effekt) så siktar den på att ligga på 90 C.

Det innebär inte att det är en dålig idé att byta kylare förstås; tvärtom så kan det ge en liiiten ökning i prestanda eftersom du verkar begränsad av just temperatur.