Intel: "Kretsbristen håller i sig till år 2024"

Holländarna har ju inga tulpanlökar att bli rika på numera

Nej det stämmer inte men kanske kostar en hel fabrik nått sånt, ASMLs modernaste nuvarande maskin verkar dock kosta 120--150 miljoner dollar beroende på options.

Men det blir dyrare i framtiden >

Intel said on Wednesday it would also buy the first EXE:5200, the first model intended for use in commercial production, which it may receive by the end of 2024.

Dassen said the cost of EXE:5200 systems would be "significantly" above $340 million.

https://www.reuters.com/technology/intel-orders-asml-machine-...