Uppgraderat Gpu till 6900xt. Massor med stutters...!

Installerade ny Gpu för några dagar sedan.

Använde DDU för att ta bort gamla drivrutiner, allt gick smidigt. Installerade nya kortet, senaste drivrutinerna etc.

Allt verkar fungera fint, men när jag spelar så kommer det små "hack". Jag ser inga Fps drops, utan mer "hack".

Det kommer när det sker mycket i spelet.

Spelar mest Warzone, BF2042, Flight simulator etc.

FPS i Warzone gick upp från drygt 100-120 --> 170-200.

På Youtube finns mängder av tips på hur man kan bli av med stutters, men känns ju helt sjukt att man ska behöva tweaka gärnet för att kunna använda sig av ett grafikkort som kostar skjortan.

Jag har testat att ändra lite olika settings i Radeon mjukvaran, men inget har hjälpt där.

NÅGON SOM HAR NÅGOT TIPS???

Specs:

-i7 10700K + Cryorig H7 Universal

-Asus Rog strix z490-F gaming Bios version 2301

-Kingston 32gb (2x16 gb) DDR4 3600MHz CL18 XMP activated

-PS Corsair RM850x (this is completely new)

-WD Blue SN550 SSD 1TB M.2 NVME

-Fractal design Define S2

-Asus TUF Radeon RX 6900xt TOP edition 16gb Gaming OC

-Samsung G7 32 1440p”

-Win10 ver.21H2